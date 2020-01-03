وزارة الدفاع: ابو مهدي المهندس كان له دور فاعل وعظيم في تحقيق النصر على الإرهاب

2020/01/03 | 20:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الدفاع اليوم الجمعة، أن نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس كان له دور فاعل وعظيم في تحقيق النصر على الإرهاب.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى إن”الشهيد البطل شيخ المجاهدين الحاج جمال جعفر الابراهيمي (ابو مهدي المهندس) نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي الذي استشهد الليلة الماضية إثر غارة جوية نفذتها الطائرات

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