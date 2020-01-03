2020/01/03 | 20:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم أبناء الحشد الشعبي وشيوخ عشائر في محافظة المثنى اليوم الجمعة، تنديدا للاعتداء الاميركي مطالبين بعقد جلسة استثنائية من مجلس النواب لإخراج القوات الأجنبية من العراق.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وقفة احتجاجية في المثنى ضد الاستهداف الاميركي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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