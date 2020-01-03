2020/01/03 | 20:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : خلال تجمع لشباب في ساحة التحرير ومع تزايد الصراع بين الشباب حول الخيم و اعدادها , وقيما كان خلال التجميه للشباب ياخذون رأي المتظاهرين بمرشح لرئاسة الوزراء , تضاربت الروايات بين حدوث اشتباك فردي او دخول مجموعة بالسكاكين على الساحة ..فيديو تابع عمر كاطع ..الاحزاب هاجمة ومطرديهم pic.twitter.com/JQMYEmGqS4 — Bazzona […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صراع اصحاب الخيم في ساحة التحرير مستمر .. شاهد تعرض المئات الى هجوم – فيديو) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صراع اصحاب الخيم في ساحة التحرير مستمر .. شاهد تعرض المئات الى هجوم – فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).