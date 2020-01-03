ألمانيا: قتل سليماني رد فعل على سلسلة الاستفزازات العسكرية الإيرانية

2020/01/03 | 20:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت اوليركه ديمر، نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ان قيام الولايات المتحدة بقتل قاسم سليماني، جاء كرد فعل على سلسلة من الاستفزازات العسكرية الإيرانية.

وذكَرت ديمر في تصريح، بالهجمات على ناقلات النفط في مضيق هرمز، ومنشآت النفط السعودية، مستدركة بالقول ان بلادها تتبادل الرأي مع شركائها، لأن الصراعات الإقليمية لا يمكن حلها إلا عبر الطرق الدبلوماسية.

وأضافت ديمر، ان المانيا تتابع بقلق بالغ، أنشطة إيران في المنطقة وستعمل على نزع فتيل التوتر، متجنبة في الوقت ذاته، توجيه أي انتقادات مباشرة لموقف الولايات المتحدة.

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