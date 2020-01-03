أفنان القاسم - إسرائيل تكره المملكة 7 وأخير

2020/01/03 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم 1) أردت من عروضي الستة السابقة ألا أعطي درسًا للإسرائيليين كأستاذ في جامعة السوربون عن القيم في العلوم الإنسانية، لكني نظرت إلى قيم المجتمع الإسرائيلي من خلال مشاكله الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والإيديولوجية والسيمائية وأخيرًا الإنسانية كما يصنعها المجتمع الإسرائيلي نفسه ونظام هذا المجتمع الذي يقوم عليه، وتركت للمجتمع وحكام هذا المجتمع حرية الوقوف على القيم الخاطئة التي تؤدي إلى الموت العالمي ......

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