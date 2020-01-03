ناظم الماوي - محتويات العدد 37 من نشريّة - لا حركة شيوعية ثورية دون ماوية !

2020/01/03 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ناظم_الماوي لا حركة شيوعية ثورية دون ماوية !و الروح الثوريّة للماوية المطوَّرة اليوم هي الخلاصة الجديدة للشيوعيّة – الشيوعيّة الجديدة ( عدد 37 / ديسمبر 2019 )الإنسانيّة في حاجة إلى الشيوعية الجديدة و التغيير الشيوعي الجذري للعالم قاطبة ناظم الماويمحتويات العدد 37 (1) تونس : رغم إنتفاضتها الشعبيّة ، لماذا لم يتغيّر في الأساس وضع الجماهير بل إزداد سوء ؟مقدّمة-1- المغالطا......

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