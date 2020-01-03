2020/01/03 | 20:45 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | إياد علاوي: دعونا سابقا ونكرر دعوتنا اليوم لعقد مؤتمر إقليمي يقود المنطقة بكاملها الى شواطئ السلام

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