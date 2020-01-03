الشيخ علي: اطلاق النار على متظاهرين كانوا بصدد ترشيحي لرئاسة الحكومة

2020/01/03 | 20:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن النائب فائق الشيخ علي، اليوم الجمعة، ان متظاهرين تعرضوا لاطلاق نار بعد ان كانوا بصدد ترشيحه لرئاسة الحكومة.

وقال الشيخ علي في تغريدة على تويتر وتابعتها "الغد برس" "عاجل!..



الآن وبينما الآلاف في ساحة التحرير بصدد ترشيح (فائق الشيخ علي) لرئاسة الوزراء وإذا برصاص الميليشيات ينهال على المتظاهرين في المنصة من كل حدب وصوب".

واضاف "هذه ليست المرة الأولى التي تعتدي فيها الميليشيات على المتظاهرين، فقد سبقتها اعتداءات عدة بالسكاكين على الشباب".

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