خلف يؤكد ترشيح العامري خلفاً للمهندس

2020/01/03 | 20:46 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الاخباريةكشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، عن ترشيح رئيس تحالف الفتح هادي العامري لمنصب نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي خلفاً لأبو مهدي...

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