اغتيال سليماني يقفز بسعر الذهب لأعلى مستوياته منذ 6 سنوات

2020/01/03 | 20:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةسجلت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات، اليوم الجمعة، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ حوالي ست سنوات في أعقاب الغارة الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة في العراق وأسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سيلماني.وارتفع سعر الذهب اليوم بنسبة 1.5% إلى 155.52 دولار للأوقية في تعاقدات التسليم الفوري وهو أعلى مستوى له منذ ايلول الماضي، في حين ارتفع سعر البلاتين إلى أكثر من 1000 دولار للأوقية ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أوائل 2018 في مستهل تعاملات نيويورك قبل أن يفقد جزءا من مكاسبه.وارتفع أيضا سعرالفضة باعتبارها من الملاذات الاستثمارية الآمنة.وأشارت تقارير غربية إلى أرتفاع سعر الذهب اليوم، دفع بمكاسب المعدن الأصفر خلال أسبوع التداول المنتهي اليوم إلى الارتفاع لتبلغ 2.5% مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ اب الماضي.وكان المعدن الأصفر قد ارتفع خلال العام الماضي ككل بنسبة 18% سنويا.

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