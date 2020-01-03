ايران... العميد إسماعيل قاآني تاريخ حافل بالإنجازات + ( فيديو )

2020/01/03 | 20:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عين قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي العميد اسماعيل قااني قائدا لفيلق القدس بعد استشهاد الفريق قاسم سليماني باستهداف اميركا لسيارته في...

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