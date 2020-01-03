2020/01/03 | 20:49 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عين قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي العميد اسماعيل قااني قائدا لفيلق القدس بعد استشهاد الفريق قاسم سليماني باستهداف اميركا لسيارته في...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران... العميد إسماعيل قاآني تاريخ حافل بالإنجازات + ( فيديو ) ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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