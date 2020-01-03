معتصمو ساحة التحرير يصدرون بياناً من 4 نقاط بخصوص الأوضاع الأخيرة

2020/01/03 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

اصدر معتصمو ساحة التحرير، الجمعة (03 كانون الثاني 2020)، بيانا من 4 نقاط، بشأن الاحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد.

وقال المعتصمون في البيان الذي تلقته (بغداد اليوم)، إنه "نقف اليوم في ساحات الاحتجاج والثورة ونحن بأقصى درجات الثبات، نتسلح بالهمّة والعزم المستمد من تضحيات الشباب الثائر الذين جادوا بدمائهم الزكية نصرةً لوطنهم المسلوب، وتصحيحاً للوضع السياسي".

وأضاف أن "تكرار أفعال الاختراق للسيادة الوطنية وعدم احترام المواثيق الدولية يعتبر أمراً خطيراً لايمكن السكوت عنه.



وهو سلسلة من أحداث يجب ان يوضع لها حد."

واردف البيان :"واستجابة للمستجدات الحالية على الساحة العراقية يجب أن يعرف الجميع موقف الساحة الواضح الثابت من كل ما يجري، وتلخيصاً لهذا الموقف:

1- أكدت الثورة، ومن يومها الأول، على فكرة «العراق أولاً»، وأن السبب الرئيسي للخروج هو هذا الموضوع المركزي، وعليه: رفض أي أمر يتعارض مع المصلحة الوطنية ومنها إدخال العراق بصراعات لا شأن له بها.

2- تحميل العملية السياسية ما بعد ٢٠٠٣ وما تمخض عنها من حكومات متعددة، المسؤولية الكاملة لما وصل إليه العراق من ضعف أدى الى الانتهاكات المستمرة لسيادته.

3- مطالبة القوات الأمنية بأتخاذ موقف وطني وحاسم في فرض الأمن وحماية المواطنين، ولا سيما ثوار ساحات الأعتصام في عموم البلاد.



الذين يتعرضون لتهديدات مستمرة ومنذ أنطلاق الثورة.



وحصر السلاح بيدها.

4- نحمّل السلطة السياسية الحالية نتائج التسويف والمماطلة في الاستجابة لمطالب المتظاهرين في اختيار رئيس وزراء يؤدي أعماله تمهيداً لأجراء انتخابات مبكرة تعيد التوازن للعراق، وهدفها الأساس مصلحة العراق وكرامته وسيادته.

وفي منتصف ليل الخميس-الجمعة، استهدفت الطائرات الامريكية موكباً لقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس وثمانية أشخاص آخرين، بحسب ما ذكرت هيأة الحشد الشعبي قرب مطار بغداد الدولي.

بدورها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق من اليوم، أن الجيش قتل قائد لواء القدس بالحرس الثوري الإيراني، بناءً على توجيهات الرئيس دونالد ترامب، واصفة إياه "إجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين بالخارج".

من جانبه، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه بموقع "تويتر" صورة للعلم الأمريكي دون أي تعليق.

فيما علق المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، على اغتيال قاسم سليماني، قائلاً، إنه "شخصيّة مقاومة دوليّة، وإنّ جميع أنصار المقاومة يطالبون بالثأر لدمه، فليعلم جميع الأصدقاء والأعداء أيضاً، أنّ نهج الجهاد في المقاومة سيستمرّ بدوافع مضاعفة، وأنّ النّصر الحاسم سيكون حليف مجاهدي هذا المسار المبارك، فقدان قائدنا المضحّي والعزيز مرير لكنّ استمرار النّضال وتحقيق النّصر النهائي سوف يكون أشدّ مرارة على القتلة والمجرمين".

من جهة أخرى، أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عقب اغتيال سليماني، أن "الشعب الايراني وباقي الشعوب الحرة في المنطقة، ستنتقم للواء قاسم سليماني من الولايات المتحدة الامريكية المجرمة دون شك".

بجانبه، قال الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، تعليقاً على اغتيال سليماني وأبو مهدي المهندس في رسالة حصلت عليها (بغداد اليوم)، إن "زوال اسرائيل وطرد الأمريكان من المنطقة مقابل اغتيال سليماني والمهندس"، مضيفاً: "على كل المجاهدين المقاومين الجهوزية فأن القادم علينا فتح قريب ونصر كبير".

بدورها، أعربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الجمعة (03 كانون الثاني 2020)، عن قلقها إزاء تصاعد التوتر في أعقاب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني على يد الأمريكيين، مطالبة الإدارة الأمريكية بإبلاغ الكونغرس على الفور بالوضع.

بغداد اليوم- بغداد

اكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف، ترشيح رئيس تحالف البناء هادي العامري لمنصب نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن خلف قوله "تم تشريح العامري لشغل منصب نائب رئ

بغداد اليوم - متابعة

وجه المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي تهديدا مبطنا إلى الولايات المتحدة، إثر اغتيال قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

ونشر خامنئي على حسابه في "إنستغرام" صورة تجمعه مع قاسم س

بغداد اليوم _ بغداد

حددت رئاسة مجلس النواب، اليوم الجمعة، توقيت عقد الجلسة الاستثنائية لمناقشة الاعتداء الأمريكي، الذي أدى لاغتيال نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس.

وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان، في بيان تلقت (بغداد اليوم)

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