2020/01/03 | 20:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت خلية الإعلام الأمني،مساء اليوم الجمعة، بياناً نعت فيه نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي الذي استشهد بالقصف الامريكي قرب مطار بغداد.وفيما يلي نص البيان الذي تلقت وكالة صدى الاعلام بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى (مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا)) صدق الله

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلية الإعلام الأمني تنعى نائب رئيس الحشد الشعبي المهندس وثلة من منتسبي الهيأة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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