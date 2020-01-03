نقص الحديد.. الأعراض والأسباب والعلاج

2020/01/03 | 21:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة / صحة

للحديد فوائد صحية جمّة، ‫لذا ينبغي مواجهة نقصه بالجسم على وجه السرعة من خلال التغذية الصحية، ‫مع مراعاة عدم تناول مكملات الحديد إلا تحت إشراف الطبيب لتجنب العواقب ‫الوخيمة التي قد تترتب على

ذلك.

‫‫وقالت البروفيسورة الألمانية جيورجيا ميتسجيروت إن الحديد يحظى بأهمية ‫كبيرة للصحة، حيث يلعب دورا محوريا في بناء الدم ويسهم في التطور ‫العصبي ويشترك في العديد من عمليات الأيض.

‫‫وأضافت أستاذة علم الدم والأورام أن نقص الحديد في الجسم يعد أكثر ‫أنواع نقص التغذية شيوعا في العالم، مشيرة إلى أنه يهاجم بصفة خاصة ‫المراهقين والفتيات في سن الإنجاب

والحوامل .

‫‫إلى جانب التغذية غير السليمة، قد يرجع نقص الحديد إلى بعض الأمراض مثل ‫الأمراض المصحوبة بنزف مزمن كالتهاب المعدة، وسوء امتصاص الحديد الناجم ‫عن قلة إنتاج العصارة الهضمية أو تعاطي أدوية معينة .

‫وتتمثل أعراض نقص الحديد في:شحوب الوجه ،وجفاف البشرة ،وتقصف الأظافر وتساقط الشعر، وتشقق زوايا الفم ،و التعب المستمر،و قلة التركيز،والضعف ‫العام،و اختلال التحكم بدرجة حرارة الجسم

‫‫أشارت خبيرة التغذية الألمانية آنتيه جال إلى أنه يمكن ‫مواجهة نقص الحديد من خلال التغذية الصحية المتوازنة، موضحة أن الرجل ‫يحتاج إلى عشرة ملليغرامات من الحديد يوميا، في حين تحتاج المرأة 15 ‫ملليغراما.

‫وتتمثل المصادر الغذائية الغنية بالحديد في اللحوم الحمراء ومنتجات ‫القمح والسبانخ والعدس ورقائق الشوفان، علما بأن الجسم يمتص الحديد من ‫المصادرالحيوانية بصورة

أفضل.

‫وحذرت خبيرة التغذية من تناول مكملات الحديد دون استشارة الطبيب، حيث قد يرفع ذلك ‫على المدى الطويل خطر الإصابة بداء السكري وأمراض القلب والسرطان.

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