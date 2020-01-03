ابراهيم قلواز - الحكومة الجزائرية الجديدة بين الكفاءة والتوازنات الجهوية

2020/01/03 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ابراهيم_قلواز أعلن المتحدث باسم الرئاسة أمس عن تشكيلة أول حكومة جزائرية للرئيس الجديد السيد عبد المجيد تبون وقوامها 39 وزيرا، من بينهم وزراء منتدبون، وكتاب دولة، وجاء إعلان الحكومة وسط ترقب كبير بين أطياف المجتمع الجزائري وفواعل الخراك والنخب السياسية المتطلعة الى تجسيد تغيير حقيقي وجذري لواقع الممارسات السياسية والسلطوية للمرحلة السابقة، وتجسيد أولى وعود الرئيس التي قدمها في حملته الانتخابية في انتخابات 12 ديس......

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