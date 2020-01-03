الخامنئي يزور عائلة سليماني

2020/01/03 | 21:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار قائد الثورة الاسلامية في ايران السيد علي خامنئي منزل القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني الذي اغتيل فجر اليوم في بغداد بغارة امريكية.

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