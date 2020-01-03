المرجع الحائري يطالب جميع الأطراف بتبني مشروع إخراج القوات الأميركية من البلاد

2020/01/03 | 21:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب المرجع الديني كاظم الحائري، بإخراج القوات الأميركية والأجنبية من البلاد.

وشدد الحائري في بيان علق من خلاله على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، شدد على ضرورة العمل الجاد لصون الأرض وحفظ الحرمات، داعيا الفصائل المسلحة وأبناء العشائر والعلماء في الحوزات الدينية، لأن يكونوا على جاهزية تامة، وان يقفوا صفا واحدا بعيدا عن الخلافات، لمساندة الحكومة في تبني مشروع إخراج القوات الأميركية الموجودة في العراق ضمن التحالف الدولي.

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