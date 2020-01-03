2020/01/03 | 21:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر في العمليات المشتركة ينفي تعرض قاعدة عين الاسد الى هجوم ويصف

اخبار مباشرة

مصدر في العمليات المشتركة ينفي تعرض قاعدة عين الاسد الى هجوم ويصف الانباء بـ(الشائعات)

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر في العمليات المشتركة ينفي تعرض قاعدة عين الاسد الى هجوم ويصف الانباء بـ(الشائعات)) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر في العمليات المشتركة ينفي تعرض قاعدة عين الاسد الى هجوم ويصف الانباء بـ(الشائعات)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).