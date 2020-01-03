رئيس البرلمان اللبناني يعزي العراق برحيل المهندس

2020/01/03 | 21:48 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةبعث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الجمعة، برقية تعزية الى الحكومة والشعب العراقي، برحيل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس.وقال بري في تعزيته التي اطلعت عليها "كلكامش برس"، انه "بمزيد من الفخر والاعتزار تلقينا نبأ استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الحاج ابو مهدي المهندس وثلة من اخوانه المجاهدين الميامين، الذين ارتقوا شهداء جراء العدوان الآثم الذي استهدف سيادة العراق وأمنه واستقراره".وأضاف "أننا اذ نتقدم منكم ومن المرجعيات الدينية الرشيدة ومن الشعب العراقي الشقيق ومن قيادة الحشد الشعبي، بأسمى آيات العزاء سائلين الباري عزّ وجل ان يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم الفسيح من جنانه، وأن يمكنّ العراق حكومة وشعباً وجيشاً وحشداً شعبياً، من تجاوز هذا المصاب العظيم، بتصليب وحدته من اجل العبور بالعراق نحو شاطئ الامن و الامان".

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