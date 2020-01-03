مورغان اورتاغوس تبرر هجماتها على كتائب حزب الله وسليماني :مصنفين كإرهابيين

2020/01/03 | 21:48 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاتهمت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية، مورغان أورتاغوس، اليوم الجمعة، ان كتائب حزب الله، وقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، بأنهما مصنفين كإرهابيين.وقالت أورتاغوس في حديث بثته قناة "الحرة عراق"، وتابعته "كلكامش برس"، ان "قاسم سليماني أحد أكبر الإرهابيين في العالم كان يسرح ويمرح في بغداد".وأضافت ان "كتائب حزب الله منظمة إرهابية والمهندس إرهابي وقسام سليماني إرهابي، واليوم الإرهابيون ماتوا".

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