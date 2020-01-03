فيديو كليب... راية سليماني باقية 2

2020/01/03 | 21:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجموعة من الكليبات القصيرة اعدها فريق قناة العالم تستعرض محطات مهمة من حياة الشهيد الفريق قاسم سليماني الذي قضى بعملية استهداف اميركية بالقرب من مطا...

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