قائد فيلق القدس الجديد:اصبروا قليلا لتشاهدوا جثامين الأمريكيين

2020/01/03 | 21:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / علق قائد فيلق القدس الجديد إسماعيل قاآني على عملية اغتيال قاسم سليماني.وقال قائد فيلق القدس إسماعيل قآني: نقول للجميع اصبروا قليلا لتشاهدوا جثامين الأمريكيين في كل الشرق الأوسط.وفجر اليوم نفذت الولايات المتحدة عملية اغتيال لقائد فيلق القدس قاسم سليماني في بغداد بخطوة قالت انها وقائية.

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