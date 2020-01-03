2020/01/03 | 21:56 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الدفاع الامريكي يلغي "إجازة" بعد تصاعد التوتر مع إيران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/03 | 21:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع الامريكي يلغي "إجازة" بعد تصاعد التوتر مع إيران) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع الامريكي يلغي "إجازة" بعد تصاعد التوتر مع إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).