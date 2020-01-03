بعد مَقْتلِ سُليماني.. هَلْ ستزداد التّوتّرات في العراق أم ستنتهي أزماته؟

2020/01/03 | 22:03 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد الجبوري تباينت الآراء بشأن ارتفاع حدة التوترات الأمنية والسياسية في العراق، بعد مقتل قائد #فيلق_القدس #قاسم_سليماني في غارةٍ أميركية، قرب #مطار_بغداد الدولي، فجر اليوم الجمعة، فيما أكد سياسيون ومحللون […]

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