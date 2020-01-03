ترشيح العامري لمنصب نائب رئيس هيئة الحشد

2020/01/03 | 22:04 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف، عن ترشيح العامري لمنصب نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي.وقال خلف إن “هيأة الحشد رشحت زعيم تحالف الفتح هادي […]

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