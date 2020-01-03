2020/01/03 | 22:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة نشرت وسائل الإعلام الإيرانية، صورة ذكرت أنها لقبر قائد فيلق “القدس” قاسم سليماني.وأُشير إلى أن سليماني سيدفن في مقبرة “شهداء كرمان”، في محافظة كرمان جنوب شرقي البلاد.وأعلنت الحكومة العراقية، أن مراسم تشييع رسمية ستجرى السبت لضحايا الضربة الأمريكية التي استهدفت موكب سليماني قرب مطار بغداد، وقتل فيها نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق “القدس” قاسم سليماني وآخرون.وتعهدت السفارة الإيرانية في بغداد بنقل جثمان سليماني إلى إيران لتشييعه ودفنه هناك.وزار قائد الثورة الاسلامية في ايران علي حامنئي منزل الجنرال سليماني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة .. مثوى سليماني الأخير في إيران) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة .. مثوى سليماني الأخير في إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).