واشنطن تقرر وقف التصعيد ضد ايران بعد مقتل

2020/01/03 | 22:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة ملتزمة بوقف التصعيد مع إيران، وذلك بعد غارة استهدفت قائد فيلق القدس قاسم سليماني في بغداد .وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان ، أن بومبيو "ناقش مع نظيره الروسي سيرجي لافروف قرار الرئيس دونالد ترامب الأخير باتخاذ إجراءات دفاعية حاسمة لحماية الأفراد الأمريكيين في الخارج بعد قتل قاسم سليماني ردا على التهديدات الوشيكة التي تهدد حياة الأمريكيين".وأوضحت الوزارة أن بومبيو أكد للافروف أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بوقف التصعيد.وقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني مع نائب قائد الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي الجمعة.وكانت عناصر من كتائب حزب الله العراقي ،اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة لها في العراق وسوريا.

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