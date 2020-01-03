2020/01/03 | 22:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عضو مجلس النواب عن الجبهة التركمانية حسن توران، اليوم الجمعة، باتباع كل الخطوات القانونية لصيانة السيادة الوطنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توران يطالب باتخاذ الخطوات القانونية لصيانة السيادة الوطنية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توران يطالب باتخاذ الخطوات القانونية لصيانة السيادة الوطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).