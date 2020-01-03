رابطة علماء اليمن تدين العدوان الامريكي الغادر في العاصمة العراقية

2020/01/03 | 22:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت رابطة علماء اليمن بيانا ادانت فيه العدوان الأمريكي الذي استهدف قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني ورئيس هيئة الحشد الشعبي ابومهدي المهندس....

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