2020/01/03 | 22:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بالوثيقة: هذا ما كتب بخانة الوظيفة بشهادة وفاة ابو مهدي المهندس

بغداد اليوم- متابعة

بحث وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف في اتصال هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول اغتيال اللواء سليماني.

وحمل ظريف بحسب وسائل اعلام ايرانية، "أميركا مسؤولية عواقب وتداعيات اجراءها الإرهابي، ال

بغداد اليوم _ متابعة

وجه القائد الجديد لفيلق القدس ضمن الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، تهديدا للولايات المتحدة، متوعدا بأن يرى الجميع "جثث الأمريكان في كل الشرق الأوسط" انتقاما لقاسم سليماني.

وقال قاآني في أول تصريح له بعد

بغداد اليوم- بغداد

اصدر معتصمو ساحة التحرير، الجمعة (03 كانون الثاني 2020)، بيانا من 4 نقاط، بشأن الاحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد.

وقال المعتصمون في البيان الذي تلقته (بغداد اليوم)، إنه "نقف اليوم في ساحات الاحتجاج والثورة ونحن بأقصى در

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