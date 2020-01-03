الحلبوسي يدعو الى إبعاد العراق عن أن يكون ساحة اقتتال أو طرفا في أي صراع إقليمي أو دول

2020/01/03 | 22:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) ..نعى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، أبي مهدي المهندس ومساعديه، مؤكدا بـأنه “كان له الدور البارز في معارك تحرير الأراضي العراقية من دنس عصابات داعش الإرهابي، مسطرا بذلك أروع صور الشجاعة”.وقال الحلبوسي في بيان النعي “إن ما جرى في محيط مطار بغداد الدولي يوم أمس من استهداف […]

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