2020/01/03 | 22:34 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية الامريكية / بومبيو يعتزم تصنيف القياديين بعصائب اهل الحق قيس الخزعلي وليث الخزعلي كارهابيين عالميين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/03 | 22:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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