2020/01/03 | 23:14 - المصدر: SNG الاخبارية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد /SNG-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقرب من الصدر للفيسبوكيين :كافي وهيدوا جزعتونة 🤬) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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