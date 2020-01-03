العراق.. ترشيح هادي العامري لمنصب نائب رئيس هيئة الحشد

2020/01/03 | 23:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف اللواء عبد الكريم خلف، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عن ترشيح زعيم تحالف الفتح، هادي العامري لمنصب نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي.

وقال خلف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، الجمعة، إن "هيئة الحشد رشحت العامري لمنصب نائب رئيس الهيئة خلفاً لـ"أبو مهدي المهندس""، الذي قتل بقصف أميركي استهدف عجلة كانت تقله إلى جانب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، على طريق مطار بغداد الدولي.

وأضاف خلف أن "قبول ترشيح العامري شبه محسوم لمنصب نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي".

وقتل سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس وآخرون بقصف بواسطة طائرة أميركية من دون طيار، فجر الجمعة.

وأعلن البنتاغون أنه "بتوجيهات" من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قام الجيش الأميركي "بعمل دفاعي حاسم لحماية الأفراد الأميركيين في الخارج بقتل قاسم سليماني.

وجاءت الضربة بعد أيام قليلة من قيام أنصار وعناصر من الحشد الشعبي كان المهندس معهم، بمهاجمة مقر السفارة الأميركية في بغداد الثلاثاء، الأمر الذي أثار غضب واشنطن.

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