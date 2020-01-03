سعودي يدفع رشوة 4 ملايين ريال ليدرج والدته على قوائم الإرهاب

2020/01/03 | 23:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / استكملت النيابة العامة السعودية تحقيقها في قضية قيام رجل أعمال بدفع رشوة تقدر بحوالي 4 ملايين ريال سعودي لمسؤول، بهدف إدراج اسم والدته على قوائم “الترقب والقبض”.وبدأت تفاصيل الجريمة تتضح بعد أن بدأت النيابة العامة تحقيقها مع المسؤول السابق في “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” بالإضافة إلى رجل أعمال سعودي، بعد […]

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