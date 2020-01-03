محمد أبو قمر - الجميلة واللص

2020/01/03 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_أبو_قمر كنت مازلت صبيا لا يشغلني سوي اللعب واللهو مع أقراني ، وكثيرا ماتشاقيت وارتكبت أفعالا حين أتذكرها الآن أتساءل بيني وبين نفسي في دهشة : أأنا ارتكبت هذه الفعلة الشنيعة حقا؟؟!! ، ففي إحدي ليالي عيد الفطر - وكان عمري حينئذ لا يتعدي الإثني عشر عاما – كنت أتنزه في شوارع المدينة مع أصدقائي من صبية الحي ، وكانت الساعة قد تجاوزت الواحدة بعد منتصف الليل ، وبينما نحن نسير بلا هدي بين شوارع المدينة وحاراتها إذ......

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