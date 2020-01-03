كيف أصبح سليماني أحد مهندسي نفوذ إيران في الشرق الأوسط؟

2020/01/03 | 23:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭,-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬يعدّ‭ ‬الجنرال‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭ ‬الذي‭ ‬اغتيل‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الشخصيات‭ ‬المعروفة‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬وصاحب‭ ‬دور‭ ‬محوري‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬نفوذها‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وكان‭ ‬يُنظر‭ ‬إليه‭ ‬على‭ ‬أنّه‭ ‬خصم‭ ‬مزعج‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وحلفائها‭.‬ مارس‭ ‬سليماني‭ ‬‭(‬62‭ ‬عاما‭)‬‭ ‬ذو‭ ‬الشخصية‭ ‬القوية‭ ‬‭(‬62‭ ‬عاما‭)‬‭ ‬وكان‭ ‬يقود‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ […]

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