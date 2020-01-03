2020/01/03 | 23:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬يشي‭ ‬اغتيال‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الجنرال‭ ‬الإيراني‭ ‬النافذ‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭ ‬والقيادي‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬العراقي‭ ‬أبو‭ ‬مهدي‭ ‬المهندس‭ ‬بانقلاب‭ ‬المعادلات‭ ‬ويضع‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬حافة‭ ‬الهاوية،‭ ‬بحسب‭ ‬تحذيرات‭ ‬خبراء‭.‬ واعتبر‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬المستقيل‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬أن‭ ‬الغارة‭ ‬الليلية‭ ‬تشكل‭ ‬«تصعيدا‭ ‬خطيرا‭ ‬يشعل‭ ‬فتيل‭ ‬حرب‭ ‬مدمرة»‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬منددا‭ ‬بما‭ ‬وصفه‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق على حافة الهاوية بعد اغتيال سليماني.. خيارات الحكمة وثمن التهور) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق على حافة الهاوية بعد اغتيال سليماني.. خيارات الحكمة وثمن التهور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).