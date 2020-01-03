تراجع البورصات العالمية وارتفاع كبير في أسعار النفط بعد مقتل سليماني

2020/01/03 | 23:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هونغ‭ ‬كونغ‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬تسجل‭ ‬اسواق‭ ‬المال‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬تراجعا‭ ‬الجمعة‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة‭ ‬بعد‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬الجنرال‭ ‬الإيراني‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬أميركية‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬نزاع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الغنية‭ ‬بالمحروقات‭.‬ وقتل‭ ‬قائد‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ […]

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