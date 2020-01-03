العراق: الاضطرابات تدفع مليارات الدولارات للهرب

2020/01/03 | 23:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تسببت الاضطرابات التي يشهدها العراق في تجميد اتفاقات للاستثمار وهروب مليارات الدولارات، ما يزيد مأزق الحكومة الاتحادية في بغداد، التي تواجه انتقادات حادة من قبل المتظاهرين الغاضبين من تردي الظروف المعيشية وانتشار الفساد.وقال مسؤول حكومي لـ”العربي الجديد”، إن أجواء الارتباك الحالية سياسياً وأمنياً واقتصادياً دفعت عدداً من الشركات الأجنبية إلى تجميد […]

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