2020/01/03 | 23:21 - المصدر: الغد برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو: شكرت الحلبوسي لإدانته هجمات ايران ووكلائها) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بومبيو: شكرت الحلبوسي لإدانته هجمات ايران ووكلائها
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بومبيو: شكرت الحلبوسي لإدانته هجمات ايران ووكلائها
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو: شكرت الحلبوسي لإدانته هجمات ايران ووكلائها) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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