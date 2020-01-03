2020/01/03 | 23:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة اعلنت وزارة الخارجة الامريكية ادراج حركة عصائب اهل الحق ،على لائحة الارهاب وزعيمها الشيخ قيس الخزعلي الامين العام للحركة و الشيخ ليث الخزعلي المعاون الجهادي للحركة كارهابين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة .. واشنطن تدرج عصائب اهل الحق وزعيمها على لائحة الارهاب) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة .. واشنطن تدرج عصائب اهل الحق وزعيمها على لائحة الارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).