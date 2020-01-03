مجلس الأمن الوطني يعقد اجتماعا برئاسة عادل عبدالمهدي

2020/01/03 | 23:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد عقد مجلس الأمن الوطني إجتماعا ، مساء الجمعة ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي .وبحث المجلس تطورات الأوضاع والقضايا الأمنية في البلاد بعد الإعتداء الذي ادى لمقتل عدد من الشخصيات القيادية.وأكد مجلس الأمن الوطني دعمه لموقف القائد العام للقوات المسلحة بإستنكار وادانة انتهاك سيادة العراق ورفض الإعتداء ومايمثله من خروج عن دور وشروط تواجد القوات الامريكية ، وللدعوة التي وجهها لمجلس النواب لعقد جلسة استثنائية من اجل تنظيم وتوحيد الموقف الرسمي العراقي واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لحفظ كرامة وأمن وسيادة العراق .

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