2020/01/03 | 23:23 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | ترمب: نمتلك قائمة للأهداف ونحن جاهزون لتنفيذها في أي وقت

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