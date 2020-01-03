ترامب: الجيش الأميركي قتل سليماني بأوامر مني

2020/01/03 | 23:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ متابعة

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن القوات الامريكية اغتالت قائد فيلق القدس قاسم سليماني بأوامر منه.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي، إنه "قام بتوجيه اوامر للقوات الامريكية لغرض قتل قاسم سليماني، لان الاخير كان المسؤول عن الهجمات الاخيرة على الاهداف الامريكية في العراق".

واضاف أن "سليماني قتل العديد من الامريكيين، والضربة العسكرية التي تم توجيهها له كانت قبل تنفيذ عمليات وشيكة ضد امريكيين ومصالح امريكية في المنطقة".

بغداد اليوم ـ بغداد

كشف الحرس الثوري الايراني، الجمعة، عن الطريقة التي تتبع به الامريكان قائد فيلق القدس قاسم سليماني، قبل اغتياله في العاصمة بغداد.

وقال نائب قائد الحرس الثوري، علي فدوي ، إن "سليماني وصل الى مطار بغداد قادماً من سوريا، بط

بغداد اليوم - بغداد

أكد مجلس الامن الوطني، الجمعة، دعمه لموقف القائد العام للقوات المسلحة بإستنكار وادانة انتهاك سيادة العراق.

وقال المجلس في بيان، أنه "عقد إجتماعا، مساء اليوم الجمعة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المس

بغداد اليوم ـ بغداد

اصدرت ممثلة الامم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارات، الجمعة، بياناً تعقيباً على عملية اغتيال نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، وقائد الحرس الثوري الايراني، قاسم سليماني.

وقالت بلاسخارت، في بيانها ، إننا "نح

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