تحذيرات من جرّ العراق والمنطقة الى أتون الفتن والحروب

2020/01/03 | 23:32 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

تواصلت ردود أفعال قادة الأحزاب والكتل السياسية المنددة بالعملية الأميركية في اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني، في ضربة صاروخية فجر أمس الجمعة، في بغداد، ودعا القادة السياسيون الى اتخاذ الإجراءات اللازمة، القانونية والسياسية والدبلوماسية وغيرها، الكفيلة بانتزاع حقوق الشهداء وعدم تكرار مثل هذا الفعل الشنيع، وبينما حذروا من جر العراق والمنطقة الى أتون الفتن والحروب، طالبوا بعقد مؤتمر اقليمي يقود المنطقة بكاملها الى شواطئ السلام.

وقال الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي، في بيان: "بعد سنوات طويلة من الجهاد والكدح في سبيل الله تعالى، والعمل على إعلاء كلمته، والسعي لتحرير الأوطان من الطغاة؛ التحق المجاهدان الباران بدينهما والمخلصان لعقيدتهما، والسائران على خطى سيد الشهداء (عليه السلام) القائد الفذ جمال جعفر (أبو مهدي المهندس) نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وضيف العراق اللواء قاسم سليماني، مع ستة آخرين من المجاهدين، بركب شهداء العقيدة، بعملية وقحة جبانة قامت بها طائرات أميركية استباحت سماء العراق وأرضه بصواريخها الغادرة".

كما دان امين عام منظمة بدر هادي العامري، في بيان، ما وصفه بـ"الاعمال الاجرامية القذرة"، في إشارة إلى عملية الاغتيال، مؤكداً انها "لن تزيدنا الا عزماً وارادة وتصميما واصرارا على مواصلة طريق الجهاد والتضحية في سبيل المبادئ والقيم الالهية وبناء العراق العزيز القوي المقتدر وتحقيق السيادة الكاملة".

وناشد العامري جميع القوى الوطنية توحيد صفوفها من اجل اخراج القوات الاجنبية التي اصبح وجودها عبئا على العراق وبقاؤها يعني مزيداً من سفك الدماء العراقية، مشيرا الى انه "قبل يومين تلطخت الايادي الاثمة بدماء 90 شاباً من شبابنا الذين يرابطون في الحدود دفاعا عن العراق وصونا للعرض وحماية للمقدسات، وأردوهم بين شهيد وجريح، واليوم تلطخت هذه الايادي بدم المجاهد الكبير الحاج ابو مهدي المهندس وضيفه الكريم القائد المجاهد الحاج قاسم سليماني وثلة من الشباب المجاهد".

كما ناشد ابناء القوات المسلحة والاجهزة الامنية جيشاً وشرطة ومكافحة الارهاب والحشد الشعبي، بأخذ الحيطة والحذر لتأمين حماية العراق من شر الاشرار، داعياً النواب الى "حضور جلسة البرلمان واتخاذ قرارهم الجريء باخراج القوات الاجنبية من العراق لأن وجودها اصبح يهدد العراقيين لا غير".

بينما لفت زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، في بيان، الى أنه "حذر اميركا في مواقف سابقة معلنة من التداعيات الخطيرة لعملية القائم وغيرها وما سيترتب عليها من نتائج غير متوقعة على الأمن والاستقرار والعلاقات الثنائية".

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