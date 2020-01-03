العراق وفرنسا يبحثان التنسيق المشترك بين البلدين

2020/01/03 | 23:32 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

بحث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أهمية التنسيق بين البلدين وضرورة استمرار التعاون في المعركة ضد «داعش»، بينما شكر الاخير جهود الحكومة بإطلاق سراح الصحفيين الفرنسيين المختطفين.



وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت “الصباح” نسخة منه: إن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي تلقى أمس الأول الخميس، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، شكر خلاله جهود الحكومة العراقية في إطلاق سراح الصحفيين الفرنسيين اللذين اختطفا يوم الثلاثاء الماضي”.وأضاف البيان، أن “لودريان قدر موقف الحكومة في التعامل مع الظروف الحساسة”، مشيرا الى أنه “تم بحث أهمية التنسيق بين البلدين وضرورة استمرار التعاون في المعركة ضد داعش وجهود البناء وتعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين».

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