2020/01/03 | 23:45 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الأمن الوطني يعقد اجتماعا برئاسة عبدالمهدي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/03 | 23:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الأمن الوطني يعقد اجتماعا برئاسة عبدالمهدي) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الأمن الوطني يعقد اجتماعا برئاسة عبدالمهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).