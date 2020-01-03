2020/01/03 | 23:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السيستاني يصف الضربة بالاعتداء الغاشم والصدر يعيد العمل بجيش المهدي نشر 3500 جندي أمريكي في الشرق الاوسط واشنطن,- مرسي ابو طوق بغداد – عبدالحسين غزال أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة أن الولايات المتحدة «ملتزمة بخفض التصعيد» بعد مقتل قائد فيلق القدس للحرس الثوري الايراني الجنرال قاسم سليماني بضربة أميركية. […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مقتل سليماني:واشنطن تؤكد الالتزام بخفض التصعيد وطهران تتوعد بانتقام قاس في الوقت والمكان المناسبين ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مقتل سليماني:واشنطن تؤكد الالتزام بخفض التصعيد وطهران تتوعد بانتقام قاس في الوقت والمكان المناسبين ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مقتل سليماني:واشنطن تؤكد الالتزام بخفض التصعيد وطهران تتوعد بانتقام قاس في الوقت والمكان المناسبين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).