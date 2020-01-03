‭ ‬مقتل‭ ‬سليماني‭:‬واشنطن‭ ‬تؤكد‭ ‬الالتزام‭ ‬بخفض‭ ‬التصعيد وطهران‭ ‬تتوعد‭ ‬بانتقام‭  ‬قاس‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬والمكان‭ ‬المناسبين‭ ‬

2020/01/03 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيستاني‭ ‬يصف‭ ‬الضربة‭ ‬بالاعتداء‭ ‬الغاشم‭ ‬والصدر‭ ‬يعيد‭ ‬العمل‭ ‬بجيش‭ ‬المهدي‭ نشر‭ ‬3500‭ ‬جندي‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط واشنطن‭,- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬ بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬مايك‭ ‬بومبيو‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬ملتزمة‭ ‬بخفض‭ ‬التصعيد‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬قائد‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الايراني‭ ‬الجنرال‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭ ‬بضربة‭ ‬أميركية‭.‬ […]

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