لماذا‭ ‬ليست‭ ‬هناك‭ ‬حافة‭ ‬الهاوية؟

2020/01/03 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام ماذا‭ ‬يحتاج‭ ‬العراق‭ ‬ليحصن‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أرضاً‭ ‬للصراعات‭ ‬الدولية‭ ‬؟‭ ‬سؤال‭ ‬يقول‭ ‬عنه‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المحللين‭ ‬انه‭ ‬يجيء‭ ‬متأخراً‭ ‬،‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬اصبح‭ ‬العراق‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬محور‭ ‬اقليمي‭ ‬له‭ ‬مشاكل‭ ‬جوهرية‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬،‭ ‬التي‭ ‬اقامت‭ ‬بنفسها‭ ‬النظام‭ ‬السياسي‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬‮٣٠٠٢‬‭.‬ معادلات‭ ‬منقوصة‭ ‬ومتناقضة‭ ‬بات‭ ‬من‭ […]

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