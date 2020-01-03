2020/01/03 | 23:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام ماذا يحتاج العراق ليحصن نفسه من أن يكون أرضاً للصراعات الدولية ؟ سؤال يقول عنه كثير من المحللين انه يجيء متأخراً ، بعد ان اصبح العراق جزءاً من محور اقليمي له مشاكل جوهرية مع الولايات المتحدة ، التي اقامت بنفسها النظام السياسي الجديد في العراق في العام ٣٠٠٢. معادلات منقوصة ومتناقضة بات من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا ليست هناك حافة الهاوية؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا ليست هناك حافة الهاوية؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا ليست هناك حافة الهاوية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).